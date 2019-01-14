“الإعلام المرئي والمسموع” تُصدر 889 ترخيصاً وتصنف 860 محتوى إعلامي

البلاد : واس

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 889 ترخيصاً إعلامياً وشهادة عدم ممانعة، من بينها 29 شهادة لإنشاء دور سينما، فيما صنفت وفسحت 860 محتوى إعلامي، خلال العام 2018م.

وأوضحت الهيئة أن تراخيص إنتاج المحتوى الإعلامي استحوذت على العدد الأعلى بواقع 292 ترخيصاً، تليها تراخيص بيع بالتجزئة والتأجير للمحتوى الإعلامي, التي بلغت 250، في حين بلغت تراخيص بيع بالتجزئة لأجهزة استقبال المحتوى الإعلامي 194، وبالنسبة للسينما فقد تم إصدار 5 تراخيص لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة، ورخصتان لتشغيل السينما الثابتة.

وأضافت أن بقية الرخص تنوعت بين تشغيل استوديو “إنتاج”، واستيراد وتوزيع أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي، واستيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وتقديم خدمات البث المجدول “الخطية”، ومنصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي، ومحطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية.

وأردفت الهيئة أنها أصدرت 29 شهادة عدم ممانعة لإنشاء دار سينما، و 7 شهادات عدم ممانعة لإجراء مسابقة تلفزيونية أو إذاعية، و 21 شهادة عدم ممانعة لتصريح التصوير، وشهادتا عدم ممانعة لتقديم العروض العامة للمحتوى الإعلامي.

وفيما يتعلق بالتصنيف والفسح، أوضحت أنها فسحت 121 فيلماً سينمائياً أبرزها (Black Panther،Incredibles 2 , Jurassic World: Fallen Kingdom)، و 92 إعلاناً سينمائياً، و 47 فيلم DVD، و 19 نصاً سينمائياً وتلفزيونياً، و 17 ألبوماً صوتياً، مشيرة إلى أنها صنفت 292 لعبة إلكترونية، وفسحت 272 لعبة إلكترونية أبرزها (God of War، Spider-Man، Assassin’s Creed: Odyssey) .

وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أنها وضعت التصنيف العمري للأفلام والألعاب الإلكترونية لمساعدة الراشدين في اختيار المناسب لمن هم دون الـ 18 عاماً.