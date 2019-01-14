 الأحساء تحتضن جدارية الحب والوفاء للوطن

الأحساء- واس

دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري ” جدارية الوطن “, التي اقامتها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء , و بمشاركة أكثر من ٥٠ فنان وفنانة تشكيلية . ويبلغ طول الجدارية ٧٠ متر ممتداً على سور المدرسة الأميرية وسور مركز الإشراف التربوي سابقا بالهفوف .

و أكد وكيل المحافظة خلال كلمة ألقاها في حفل التدشين ، على أهمية هذه التجربة ودور الفن ورسالته الوطنية حيث يبقى هذا العمل شاهداً على عطاء المواطن المحب لوطنه ، مؤكدا أن الأحساء تستحق الكثير وتزخر بالمبدعين والمبدعات من شتى أنواع الثقافة والفنون , لاسيما بعد اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٩ , وكذلك اختيارها كموقع تراث عالمي في ” اليونسكو ” ما يؤهل الأحساء بأن تصبح مقصدا للسياح من كل مكان ، مثمناً الشراكة المميزة ما بين الجمعية وإدارة التعليم و الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء.

من جهتها أوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية سلمى الشيخ أن الفعالية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ، مشيرة إلى أنه قد تم تصميم الاسكتشات والمناظر المتفق عليها مع الفنانين والفنانات التشكيليات ، و مثمنة الدور الكبير الذي بذله مشرف قسم التربية الفنية بإدارة التعليم عبدالله بو سعد وعضو الجمعية سعد الشريدة وجميع المشاركين والمنظمين . حضر الحفل التدشين مدير مكتب هيئة السياحة بالأحساء خالد الفريدة ومدير النشاط بإدارة التعليم صلاح المغربي بالإضافة إلى مدير الجمعية علي الغوينم .