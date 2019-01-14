إلغاء مئات الرحلات في مطار فرانكفورت بسبب إضراب

البلاد : متابعات

تعتزم عدة شركات للطيران في ألمانيا إلغاء مئات الرحلات الجوية التي كانت مقررة غدا الثلاثاء من مطار فرانكفورت الدولي وذلك تحسبا للإضراب الذي من المنتظر أن يقوم به موظفو الأمن في المطار.

وقالت شركة فرابورت المشغلة للمطار إنه تم بالفعل إلغاء نحو 470 رحلة كانت مقررة يوم غد.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الرحلات التي كانت مقررة غدا من المطار يبلغ نحو 1200 رحلة بإجمالي نحو 135 ألف راكب.

ودعت نقابة فيردي العمالية العاملين في أمن المطار للإضراب المقرر غدا من الساعة الثانية فجرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما دعت النقابة للإضراب غدا في سبعة مطارات ألمانية أخرى.

ودعت شركة فرابورت الركاب المتضررين للمسارعة لتعديل خططهم بناء على الإضراب.