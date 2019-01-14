أمير نجران يؤكد أهمية أسبوع التلاحم الوطني

نجران – واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بأهداف أسبوع التلاحم الوطني، الذي ينظمه بالمنطقة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مؤكدًا أهميته في ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز الأخوة داخل المجتمع. جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة امس، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري.

وقدم الفوزان شرحاً مفصلًا عن الفعاليات كافة التي يقدمها برنامج أسبوع التلاحم الوطني في منطقة نجران، حيث استعرض أهداف البرنامج ودوره في استنهاض العلماء والمفكرين والمثقفين لحماية النسيج المجتمعي, وأهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها العمل على ترسيخ التلاحم الوطني، مستعرضًا مسيرة الفعاليات السابقة التي أقيمت في معظم مناطق المملكة.

وفي ختام الاستقبال, قدم الأمين العام للمركز شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل المستمر والتسهيلات التي يحظى بها فرع المركز منذ تأسيسه في المنطقة.