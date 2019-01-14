أمير مكة: 802 مليون ريال قيمة مشاريع رابغ وخليص والكامل

جدة : متابعات

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن إجمالي قيمة المشروعات المُنجزة والمعتمدة، والجاري تنفيذها في محافظات رابغ وخليص، والكامل، تُقدّر بنحو 802 مليون ريال، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في محافظة رابغ 100 مليار ريال .

وفي ختام جولة سموه على المحافظات الثلاث، رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به محافظات المنطقة.

ودعا سمو أمير منطقة مكة المكرمة، رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم، فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته، كما دعا أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حاثاً الأخير على المشاركة في مشروعات التنمية ، موجهاً سموه الدعوة للشركات الكُبرى في المنطقة لمدّ يد العون للمحافظات والإسهام في تنميتها.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للجامعات على فتح أفرع لها في المحافظات الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالمستوى الفكري والاقتصادي والثقافي، مُجدّداً التأكيد على ضرورة أن تتخطى هذه الجامعات أسوارها ، وأن تُشارك في المجتمع المحيط بها بالدراسات والبحوث .

وكان سمو أمير منطقة مكة المكرمة ,قد التقى خلال جولته أهالي محافظات رابغ ، وخليص ، والكامل ، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية ، كما ترأس سموه بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، ومديري القطاعات الحكومية في المنطقة اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث ، واطلع على المشروعات المنفذة ، والمعتمدة ، والجاري تنفيذها ، كما تمت مناقشة المتعثرة منها وسبل تحريكها.

ودشن سموه عدداً من المشروعات في قطاعات الكهرباء ، والصحة ، والطرق ، والتعليم ، والجامعات ، والمقار الأمنية ، ومشروعات للعمل والتنمية الاجتماعية.

إثر ذلك دشن سموه ورشة عمل الشراكة المجتمعية التي تستهدف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية ، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية التكاملية ودورها في تطوير المجتمع المحلي ودراسة معوقات التوسع ووضع الحلول لها ، وقد شارك سموه في حلقة النقاش التي تضمنتها الورشة .

وشهد سمو أمير منطقة مكة المكرمة أيضاً توقيع اتفاقيتين بين تعليم رابغ ، وجامعة الملك عبد العزيز الهادفة إلى خدمة الأداء التعليمي المتميِّز ورعاية الموهوبين ، كذلك تمكين الطرفين من إقامة الفعاليات والبرامج التنموية المختلفة لتنمية المحافظة .

ودشن سموه خلال الزيارة مبادرة ‏درب الأنبياء بخليص والهادفة لخدمة ضيوف الرحمن ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتعظيم ذلك في نفوس أبناء المحافظة .