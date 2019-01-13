8 جهات حكومية تباشر تقديم خدمات التقاعد إلكترونياً

الرياض : البلاد

باشرت ثمان جهات حكومية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووجامعة الملك فيصل، ووالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ورئاسة الاستخبارات العامة، والأمن العام، والمديرية العامة للجوزات في تنفيذ خدمة بيان الإلكترونية تقدمها وزارة الخدمة المدنية.

وتهدف الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات ترك الخدمة، وذلك من خلال التحقق آلياً من بيانات من انتهت خدمتهم من موظفي الدولة على ضوء الخدمة المحتسبة في نظام الخدمة المدنية، وإصدار بيان الخدمة وإرساله إلكترونياً إلى المؤسسة العامة للتقاعد لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية أو ضم خدماتهم عبر نظام تبادل المنافع.

وأثبتت خدمة “بيان” فعاليتها، من حيث تحقق سرعة الإنجاز والكثافة في كَمّ الأعمال المنجزة، بمعالجة 7740 طلباً، إذ كانت تستغرق معالجة الطلب يوم عمل واحد فقط، وتعد هذه إحدى المهام ضمن استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين من الموظفين السعوديين، الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية الخاضعة لنظام التقاعد المدني.