وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الثورات السامة

الرياض- واس

حذر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ من الثورات المسماة كذبا وزورا وبهتانا بثورات الربيع العربي، وقال: إنما هي الثورات السامة المهلكة للإنسان العربي المسلم، وإنما هي الخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس، مشيرا إلى أن السماح لدعاة الفتن والشر، والمتاجرين بعواطف الشعوب يؤدي إلى التشريد والقتل والدمار والخراب للأوطان دون فائدة أو نفع يعود على الشعوب والأوطان في الدين أو في الدنيا، وقال: إن هذا كله بسبب دعاة الفتنة ومن سيسوا الدين لاكتساب الدنيا ومحاولة الاستيلاء على الحكم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه مساء أمس الأول في الحفل الختامي للمشاركين في ملتقى المكاتب التَّعاونيَّة الأول ” تحصين وتطوير” في قاعة المؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال في مدينة الرياض.

ونوه معاليه بالعناية الكبيرة والرعاية الملموسة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لوزارة الشؤون الإسلامية ومن ذلك دعمهم وفقهم الله للمكاتب التعاونية ولرسالتها وأهدافها السامية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل داخل المملكة، مؤكدا أنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم ما تنعم به هذه البلاد من خيرات وأمن واستقرار وقادة يدعمون الخير والدعوة لم يكن للمكاتب التعاونية مكان ولا وجود ولا كيان.