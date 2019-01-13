ملتقيات لرواد ورائدات الأعمال

مكة المكرمة – البلاد

تستعد لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى شباب أعمال مكة المكرمة “صفقة” المقرر عقده خلال الفترة من 21-23 يناير الجاري ، لاكتشاف فرص مكة الجديد من خلال ريادة الأعمال بخدمات الحج والعمرة.

وتوقع سلطان أزهر رئيس لجنة ريادة الأعمال، أن يسهم الملتقى في تعزيز المشروعات القائمة، ويفتح آفاق جديدة أمام الراغبين في استكشاف الفرص الاستثمارية بمكة ، مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتكوين الشراكات والمعارف، مايعزز من دور مدينة مكة كبيئة حاضنة لإبداع الفكري والعملي ، مضيفا بأن النسخة الثانية من الملتقى تهدف إلى تعزيز مكانة الملتقى وإضفاء المزيد من التميز والإبداع في هذا المجال، متوقعا تميز هذه الدورة للملتقى بما يتماشى مع رؤية المملكة.

وفي الشرقية تنظم غرفة المنطقة غدا الاثنين ، برنامجًا حواريًا تحت عنوان “المرأة في الاستثمار”، تشارك فيه عدد من رائدات الأعمال، وذلك ضمن برنامج “حوار الرواد”، وهو أحد برامج مجلس شابات الأعمال.

ويستعرض البرنامج عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة للمرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، بهدف رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي، حيث تتناول نقاشات اللقاء عدة موضوعات، أبرزها: استعراض تجارب رائدات أعمال نجحوا في مجال الأعمال والتحديات التي واجهتهم من خلال تخصص كل ضيفة بالاستثمار، والفرص الاستثمارية الواعدة لرائدات الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وعلاقة رائدات الأعمال بالتنمية الاقتصادية من خلال رفع نسبة الناتج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.