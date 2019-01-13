جدة.. بدء تنفيذ جسر تقاطع “صاري ” مع طريق الملك فهد

جدة : البلاد

شرعت أمانة محافظة جدة في أعمال مشروع جسر طريق “صاري ” مع طريق الملك فهد ,وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة

ويأتي المشروع عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع

وإتمام اجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال, ومدة التنفيذ 18 شهرا .

وأفاد مدير عام الطرق والمياه في الأمانة المهندس صالح بن أحمد البخاري, أن المشروع عبارة

عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد “الستين” ( شرق – غرب )

بطول 800 متر شامل المنحدرات, بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد

بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين

لافتًا إلى أن المشروع يشمل نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر

بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد

ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق, بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق .

وأوضح البخاري أن المشروع بجانب تحرير طريق “صاري ” يحقق تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة “البلد” حتى مطار الملك عبدالعزيز ، ويسهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة, كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد, ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.