الفيصل يفتتح المبنى الجديد لفرع معهد الادارة العامة بمكة

جدة: متابعات

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ومعالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان , ووكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

ورفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني, في كلمة ألقاها بهذه المناسبة باسم معالي رئيس مجلس إدارة المعهد ، ونيابة عن منسوبي معهد الإدارة العامة الشكرِ والعرفانِ والتقديرِ لخادم الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهدهِ الأمين -حفظهما الله- على الدعمِ غير المحدود للمعهدِ ومشاريعهِ التي نَحتفِلُ اليومَ بِأحَدِهَا في محافظةِ جِدةِ ، الأمرُ الذي سَينعكِسُ إيجاباً على أنشطةِ الفرعِ كمَّاً وكيفاً، بما يحققُ التنميةَ الإداريةَ المنشودة لرفعِ كَفاءَةِ الأجهزةِ الحُكوميةِ وصولاً إلى التميزِ في الأداءِ الحكومي بِوَصفِهِ أحدِ أهدافِ برنامجِ التحولِ الوطني 2020 ، وبما يُسهِمُ في تحقيقِ رؤيةِ المملكةِ 2030 -بإذن الله- ، كما رحّب بسمو أمير منطقة مكة المكرمة

ونوه معاليه بالتعاون المُستَمِرِ بين الإمارةِ والمعهدِ خِلاَلَ العامينِ الماضِيينِ الذي أَثمرَ، وللهِ الحَمدُ ، بتدريبِ حوالي 1000 موظفٍ من منسوبي الإمارة تنفيذاً لاتِفَاقيةِ التعاونِ التي تم توقِيعُها بمكتبِ سمو أمير منطقة مكة المكرمة , ضمن برنامج “كيف نكون قدوه” بتاريخِ الثامن من شهرِ جمادى الأخرة لعامَ 1438هـ ، مشيراً إلى اعتمادُ تنفيذُ ستة برامِجَ خِلالَ هذا الفصلِ التدريبي لمنسُوبي الإمارة ، وخمسة بَرامِجَ أخرى لمنسُوبِي مُحَافظةِ جِدَة ، كما قامَ الفرعُ بِإعدَادِ ثَلاثِ دِرَاساتٍ استشاريةٍ للإمارة خلالَ السنواتِ الماضيةِ .

ولفت الدكتور القحطاني الانتباه إلى أن هذا التعاونُ تم تتويجُه بِتصمِيمِ بَرنَامجِ الإدارةِ المحليةِ الإعدادي الموجهِ لمنسوبي إمارات المناطق من خِلالِ فريق عملٍ مُشتركٍ مِن الإمارةِ والمعهدِ بعدَ دراسةٍ مُعَمقةٍ للاحتياجِ التدريبيِ وزياراتٍ ميدانيةٍ لأمَارتي الرياضِ ، ومكةِ المُكَرمةِ .

وأعلن معاليه افتتاحَ فرعٍ نسائي للمعهد بالمنطقة لِتقدِيمِ خدماتِهِ لموظفاتِ هذه المنطقةِ والمناطقِ المُجاوِرةِ مطلع العام التدريبي القادم, سائلاً اللهَ أن يُدِيمَ علينَا أمنَنَا وأمَانَنَا وازدِهَارنَا تَحتَ ظِلِ قِيادِةِ سَيدِي خَادِمَ الحَرَمينِ الشَرِيفَينِ وسمُوَ وليَ عهدِهِ الأمينَ، والسلامَ عَلِيكُم ورحمَةُ اللهِ وبركاتُه.

كما دشن الأمير خالد الفيصل برنامج الإدارة المحلية الذي أعده المعهد لتنمية وتطوير محافظي المناطق , ورؤساء المراكز في محافظات المملكة كافة ، في مجال القيادة والإشراف والتخطيط ، والأنظمة وتطوير أساليب وبيئة العمل.

ويحقق المبنى قفزات نوعية مهمة للأمام بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته وأهدافه ، في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة ، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية ، وصولًا للتميز في الأداء الحكومي كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030- بإذن الله- ، كما أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد أكبر من السابق مما يساعد على تلبية الاحتياجات التدريبية للأجهزة الحكومية ومنسوبيها بشكل أكبر ، وسوف تمتد خدماته لنطاقات جغرافية واسعة من وطننا العزيز ، وسيكون للفرع إسهامه المشهود في حركة التنمية الإدارية المتسارعة في المملكة ومشاركته في إحداث التطور والتميز الإداري.

ويقع المبنى الجديد على مساحة 89,590 مترًا مربعًا على إحدى الطرق الرئيسة بمحافظة جدة – طريق المدينة المنورة – ، ويتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على قاعات تدريب ، ومعامل لغة إنجليزية ، ومعامل حاسب آلي , ومكاتب أعضاء هيئة التدريب ، وكذلك برج مكون من ستة طوابق يحتوي على دورين للمكتبة , وشؤون المتدربين , والمكاتب الإدارية الأخرى ، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات رئيسة ومسجد ومواقف سيارات ونادٍ رياضي .