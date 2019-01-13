الفالح يبحث في باكستان زيادة الصادرات والاستثمار

إسلام أباد – وكالات

بحث معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس مع وزيري البترول والموانئ الباكستانيين مجالات التعاون مع باكستان في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجال الاستثمار فيها ، كما تم مناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين لتعكس العلاقة القوية بينهما، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في باكستان.

وخلال زيارته لباكستان قام الوزير خالد الفالح بجولة في ميناء قوادر، وكان في استقباله وزير البترول غلام سرور خان وزير الموانئ علي زيدي ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الاستاذ حبيب الله بخاري ، واطلع معاليه على الإمكانيات المتاحة في الميناء، واستمع لشرح من المسؤولين في الميناء عن الخطط المستقبلية للميناء والمشاريع المستهدفة فيه.

وتهدف الزيارة إلى تقوية العلاقة بين البلدين الشقيقين ومناقشة الترتيبات النهائية لمذكرات التفاهم في مجالات التعاون والاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات، والتعدين والطاقة المتجددة في باكستان، والاطلاع على الخطط والإمكانيات المتوفرة في ميناء قوادر، ومناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لهم للاستثمار في باكستان.