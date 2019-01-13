استقالة وزير الدفاع اليوناني

البلاد : وكالات

أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس اليوم (الأحد) استقالته من منصبه احتجاجا على اتفاق يهدف إلى إنهاء خلاف مستمر منذ عقود مع جمهورية مقدونيا المجاورة بشأن اسمها.

ويدعم حزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي له كامينوس حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. ويعارض الحزب منذ فترة طويلة الاتفاق مع مقدونيا الذي وقعت عليه حكومتا البلدين العام الماضي.

وذكر كامينوس بعد اجتماعه بتسيبراس صباح الأحد ”قضية اسم مقدونيا… لا تدع لي سوى التضحية بمنصب الوزير“. وقال أيضا إنه سيسحب ستة وزراء آخرين من حزبه من الحكومة.

ويوجد في اليونان إقليم باسم مقدونيا وطالبت منذ فترة طويلة سكوبي بتغيير اسمها لإنهاء ما تعتبره أثينا مطلبا ضمنيا بالسيادة على أراض يونانية.