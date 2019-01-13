إحباط هجوم حوثي استهدف الفريق الحكومي في لجنة الحديدة

البلاد : متابعات

تمكنت قوات الجيش اليمني، الأحد، من إحباط عملية إرهابية حوثية لاستهداف الفريق الحكومي باللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وذلك عبر طائرة مسيرة بدون طيار.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له على “تويتر”، أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز.

وأشار الإرياني إلى أن الهجوم الحوثي كان عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، في محاولة من المليشيا لإفشال تنفيذ اتفاق السويد وإجهاض جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسوية الأزمة.