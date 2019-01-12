الدولية

مقتل 6 إرهابيين في جنوب مصر

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      12 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قُتل ستة “إرهابيين” بمحافظة سوهاج جنوب مصر فجر السبت بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وقال البيان إن العمليات التمشيطية التي يقوم بها قطاع الأمن الوطني كشفت عن “تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة (حوالي 450 كلم جنوب القاهرة) واتخاذهم من خور جبلي مأوى (..) تم مداهمته”.

وتابع البيان أنه “حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع 6 من العناصر الإرهابية”.

ibrahim

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