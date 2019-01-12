أمين الطائف يتفقد المشروعات البلدية بحي الوسام

الطائف- البلاد

تفقد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أعمال المشروعات البلدية الجارية في حي الوسام، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، ومعالجة الملاحظات المتعلقة بطفوحات المياه الجوفية السطحية واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وتهيئة عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول والآبار التجميعية للمياه،

وتعزيز أعمال السفلته وصيانتها بالحي، نظرًا لأهمية استكمال مراحل التنفيذ, حيث رافق أمين الطائف خلال الجولة, وكيل الأمين للمشروعات مشعل القثامي، ووكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس محمد السفياني، ورئيس بلدية غرب الطائف الفرعية المهندس ثامر العثمان.

وأهاب المهندس محمد آل هميل, بسرعة إنهاء معاناة الأهالي في الحي، مشيرًا إلى أن الجولة تأتي للوقوف المباشر على الخدمات المقدمة في الأحياء, وبحث الملاحظات, وإيجاد الحلول السريعة لضمان استمرار كفاءة الخدمات البلدية بالحي وباقي الأحياء التي جرى الوقوف على مشروعاتها والملاحظات المسجلة التي يجري العمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بإذن الله.

وبيّن أن حي الوسام وأحياء الحوية والسيل, تأتي ضمن أولويات أعمال الأمانة لتكثيف الدعم البلدي لخدماتها،

مشيرًا إلى أن الأمانة تسخر إمكاناتها لمعالجة الملاحظات أولًا بأول, انفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – متمنيًا من الشركاء كافة, التعاون مع الأمانة بتعزيز الخدمات الأخرى بهذه الأحياء بما يحقق المعالجة الكاملة للملاحظات كافة.

من جانبه آخر, التقى أمين الطائف عدداً من أهالي الحي، مستمعًا إلى مطالبهم حول الخدمات والاحتياجات الملحة بالحي للتيسير على السكان وراحتهم، موجهًا الوكلاء بدعم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والإصحاح البيئي والتخلص من الحيوانات الضالة والرقابة وصيانة شبكات الخدمات، وتعزيز دور البلدية الفرعية في الموقع.