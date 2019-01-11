هيئة الطيران المدني تطلق خدماتها الإلكترونية لتصريح طائرات “الدرونز”

البلاد : واس

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خدمتها الإلكترونية لتصريح الطائرات المُسيرة بدون طيار “الدرونز”، التي تأتي ضمن مشروع التحوّل الرقمي الشامل لخدمات الهيئة، وجاءت حملة هيئة الطيران المدني “صرّحها بسهولة .. وطيّرها بسلامة”، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تسجيل وإصدار تصريح الطائرة المُسيرة بدون طيار “الدرونز”، والحرص على حصول تصريح تشغيل لها من الهيئة العامة للطيران المدني حيث يُعد ذلك متطلبًا أساسيًا لتشغيلها في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية انطلاقًا من دور هيئة الطيران المدني في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وضمن جهود الهيئة في تحسين وتنظيم عمل الطائرات المُسيرة بدون طيار “الدرونز” تفعيلًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، حيث سهّلت الهيئة خدمة تسجيل وإصدار تصريح الطائرة بدون طيار “الدرونز” عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (eaviation.gaca.gov.sa/uas).

وبينت الهيئة أن الخدمة الإلكترونية لتسجيل وتصريح الطائرة بدون طيار “الدرونز”، تمتاز بالسهولة فكل ما على المستفيد هو زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم القيام بتعبئة الطلب وتتبعه إلكترونيًا، حيث تتميز الخدمة التي تقدمها الهيئة بالسهولة والمرونة في إنهاء الإجراءات، والربط مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تيسير وتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التصاريح.

وشددت الهيئة على أهمية إصدار تصريح الطائرة المسيُرة بدون طيار “الدرونز” عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث حددت عدة خطوات للحصول على تصريح استخدام “الدرون” لفئة الاستخدامات غير الترفيهية “التجارية” بتسجيل الطائرة وإصدار تصريح التشغيل والحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لاستخدام الطائرة في موقع معين، كما حددت خطوات الحصول على تصريح استخدام طائرة بدون طيار “الدرون” لفئة الهواة والاستخدامات الشخصية وذلك عبر تسجيل الطائرة وإصدار تصريح التشغيل وممارسة الهواية من خلال نوادي الطيران المرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.