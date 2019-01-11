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توجيه تهمتين جديدتين إلى كارلوس غصن

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      11 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

رويترز : البلاد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجه اليوم الجمعة تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن.

وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية إنه تم توجيه الاتهام إلى غصن بخيانة الأمانة

بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008

وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس 2018.

وغصن محتجز منذ 19 نوفمبر وهو متهم بالفعل بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015.

ونفى غصن الاتهامات الموجهة له خلال مثوله أمام المحكمة هذا الأسبوع.

ibrahim

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