تعزيز التعاون مع الأرجنتين في تقنية المعلومات

الرياض- واس

بحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه بالوزارة امس مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب معاليه بالسفير الأرجنتيني، مشيداً بالعلاقات المتميّزة بين البلدين الصديقين، مبدياً استعداد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة لفتح مجالات الحوار نحو مزيد من التعاون التقني بينهما.

من جهته أشاد السفير الأرجنتيني بالتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي شمل توفير خدمات الاتصال والانترنت في أنحائها كافة، والتوجه نحو رقمنة جميع المعاملات إلى جانب تنمية المهارات الرقمية للشباب السعودي، الأمر الذي أسهم في تمكينها رقمياً.