تبوك تزف 160 شابا وفتاة في حفل الزواج الجماعي

تبوك -واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك، نظمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك أمس الأول حفل الزواج الجماعي الثالث لـ 160 شاب وفتاة, بدعم من إدارة أوقاف صالح الراجحي, بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر أحمد الخريصي وعدد من المسئولين بالمنطقة وأسر العرسان, وذلك في قاعة لمارا للاحتفالات والمؤتمرات بتبوك.

وبدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم, ثم ألقى أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله بدوي الشريف كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة الجمعية تقدم الخدمات والبرامج الهادفة من ضمنها برنامج ” الزواج الجماعي ” الذي يجسد مبادئ التعاون والتكافل, ويهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء والتكاليف على العرسان لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته, مشيراً إلى تقديم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج ومساعدات نقدية وعينية، سائلاً الله – عز وجل – في أن يجزي سمو أمير المنطقة خير الجزاء لما يقدمه للعمل الخيري والتطوعي بالمنطقة، معرباً عن شكره لكل من ساهم ودعم لتنفيذ هذه البرامج.

بعد ذلك ألقيت كلمة العرسان قدمها محمد حسين عواجي شكر فيها لكل من ساهم ودعم لتحقيق حلم المستفيدين من البرنامج.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لإدارة أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي, عبدالسلام بن صالح الراجحي أشار فيها إلى أن هذا العمل المبارك يعكس ما توليه حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – في مواصلة رعاية أبناء هذا الوطن والحرص على رفاهية وإسعاد المواطن وبناء أسرة سعيدة مستقرة, مؤكداً على أهمية برنامج الزواج الجماعي الذي يعد بادرة جميلة تساند المبادرات الرسمية التي تسهم في معالجة مشكلات تأخر الزواج والعنوسة .

وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية الجهات المشاركة و الداعمة، كما التقطت الصور التذكارية مع العرسان .