الإقتصاد

انخفاض أسعار النفط في آسيا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      11 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تميل أسعار النفط في آسيا الجمعة، إلى الإنخفاض بعد تسع جلسات متتالية من الارتفاع، وذلك بسبب الشكوك في الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على طلب الخام.

والساعة 02,00 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم شباط/فبراير 29 سنتا ليبلغ سعره 52,30 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آذار/مارس فقد تراجع 42 سنتا

وبلغ إلى 61,26 دولارا. وكانت أسعار النفط واصلت الخميس ارتفاعها لليوم التاسع على التوالي،

مما عزز زيادتها التي بلغت أكثر من عشرين بالمئة خلال أسبوعين.

وأغلق سعر برميل برنت الخميس على 61,68 دولارا في سوق المبادلات

في لندن، بارتفاع قدره 24 سنتا عن سعر الإغلاق الأربعاء.

وفي نيويورك ربح برميل النفط الخفيف 23 سنتا.

ibrahim

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