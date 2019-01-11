إنجازات غير مسبوقة في منظومة النقل الجوي

الرياض – واس

حققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2018م إنجازات غير مسبوقة أسهمت في تطوير صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا ودوليا.

وتأتي الإنجازات على مستويات متنوعة أبرزها مجال السلامة وأمن الطيران، وتطوير إنشاء المطارات وتحسين تجربة المسافر، بالإضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأحد أبرز هذه الإنجازات هو الإطلاق التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ونشر لائحة حماية العملاء تحت شعار ” حقك محفوظ ” واعتماد مشروع النموذج الموحد للمطارات السعودية واستضافة المملكة لمنتدى قمة السلامة الرابع في الشرق الأوسط، وتدشين مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-RSOO) ) في الرياض، واختيار العاصمة مقرا لها، بالإضافة إلى ترأس المملكة لأربع لجان فنية من أصل خمسة في المنظمة العربية للطيران المدني، كأحد الأمثلة على الحضور المؤثر والفاعل للمملكة دوليا.

وانعكست هذه الإنجازات على نمو سوق الطيران المدني في المملكة وزيادة الحركة الجوية إذ بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة عام 2018م أكثر من 98 مليون مسافر بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، فيما زادت عدد الرحلات في 2018م بنسبة 3.4% عن العام السابق حيث بلغت أكثر من 773 ألف رحلة.

صاحب ذلك ارتفاع في مستوى الخدمات التي تُقيم وتُقاس بشكل شهري وتطبيق معايير الجودة العالمية، والحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لحركة الطيران في أجواء ومطارات المملكة.

ويبرز في هذا الصدد إطلاق التشغيل التجريبي ” لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد والذي يبلغ مساحة مجمع صالات السفر 810,000 م2 مترا مربعا فيما تصل طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى لـ 30 مليون مسافر سنويا، ويربط ممر للخدمات جميع الأحمال ببعضها البعض بطول 46 كيلو مترا، ويحتوي على 220 منصة إنهاء إجراءات السفر و80 منصة خدمة ذاتية.

وعلى صعيد المشاريع الإنشائية والبرامج التطويرية عملت الهيئة على استكمال تطوير مطار تبوك من خلال المباني والبنية التحتية واستكمال محطة لوقوف الحافلات وساحة لوقوف الطائرات ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وغرف تفتيش لذوي الاحتياجات الخاصة و6 مكاتب إدارية وفصل صالة المغادرة الداخلية عن الدولية، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مطار جازان الجديد ومطارات الجوف والقريات والقنفذة من خلال مشروع النموذج الموحد للمطارات.

ولم تغفل الهيئة العامة للطيران المدني فئة ذوي الإعاقة إذ بحثت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبل تحويل المطارات السعودية إلى مطارات صديقة لذوي الإعاقة، وتطوير جهود القطاعين فيما يتعلق بخدمة المسافرين خصوصا ذوي الإعاقة، إلى جانب عقد لقاءً مفتوحًا بعنوان “نحو مطارات صديقة لذوي الهمم العالية.

وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة في توظيف الكفاءات الوطنية السعودية, حرصت الهيئة على استقطاب والكوادر السعودية في بعض القطاعات الحيوية، وقد وجدت هذه الخطوة إشادة من المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو بالخطوة التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني في ‏توظيف الكفاءات من الشابات السعوديات في بعض القطاعات الحيوية التابعة للهيئة وشكرت المنظمة هيئة الطيران المدني في المملكة، لتشجيع المرأة وإتاحة فرص الالتحاق بدراسة المراقبة الجوية، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لتنفيذ استراتيجية الإيكاو للمساواة في العمل.