إطلاق المشروع الكشفي لنظافة وحماية البيئة

الرياض – البلاد

دشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المرحلة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، وذلك بمتنزه الملك سلمان البري بالرياض .

وأوضح الفهد في كلمة له في حفل التدشين أن المشروع الكشفي الذي اطلقته الجمعية عام 1430هـ ، واستمر حتى اليوم حرصت من خلاله الجمعية وبمشاركة مختلف قطاعاتها، من أن تجعل المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع، مشيراً إلى أن المؤشرات أكدت نجاح المشروع في تحقيق رسالته وقيمه وأهدافه، وسجل حضوراً لافتاً في المشروع الكشفي العالمي رسل السلام كون البيئة أحد أهم مجالاته، كما اختير ضمن المشاريع الكشفية العالمية المميزة في المؤتمر الكشفي العالمي الذي عقد في البرازيل.

وأكد أن المشروع شهد في الفترة الأخيرة تطوراً في كثيراً من برامجه وفعالياته بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة, حيث نصت في مضامينها على الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية من منطلق تعاليم ديننا الإسلامي . وقدم الفهد شكره لأمانة منطقة الرياض لرعايتها واحتضانها بدء المشروع والجمعيات والمؤسسات المعنية بالبيئة والقطاعات الكشفية التي شاركت في هذا المشروع ، واشاد في كلمته بدور وزارة البيئة والمياه والزراعة الشريك الاستراتيجي للجمعية في المشروع.

والقى مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان كلمة اشاد فيها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين – حفظهم الله – للعمل الكشفي ، وثمن الدور الكبير للكشافة السعودية الذي تقوم به لخدمة البيئة وحمايتها وانمائها .

وتضمن احتفال التدشين مرسما تشكيليا عن البيئة ، وغرس أكثر من 500 شجرة ، وتكريم القطاعات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في الحفل.