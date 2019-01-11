أمير تبوك يوافق على جائزة للمبادرات الشبابية

تبوك – البلاد

اطلّع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على التقرير السنوي لكرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك الذي تضمن الانجازات للأعوام الماضية وفعاليات الكرسي لعام 2019م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة ، معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف والمشرف على الكرسي الدكتور محمد بن عوض الأسمري ونائبة المشرف على الكرسي الدكتورة هيفاء عيد أبو شعيل.

واستمع سموّه إلى شرح من معالي مدير الجامعة عن البرامج والأعمال المنجزة التي حققها كرسي الأمير فهد بن سلطان خلال الأعوام الماضية،

واشتملت على عدد من المحاور ومنها الرحلات العلمية التي هدفت إلى تنمية وصقل المهارات الشخصية للشباب وتعزيز أهمية البحث العلمي لديهم من خلال زيارة الجامعات العالمية العريقة, بالإضافة إلى محور الشراكات المجتمعية والملتقيات العلمية والمجتمعية و البرامج التدريبية والبحثية والتثقيفية, والنشر والإعلام.