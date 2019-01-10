هيئة الملكية الفكرية توقع أول اتفاقية في براءات الاختراع

سيؤول – واس

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي،اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع(PPH).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة العمل لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف مؤخراً.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وسعادة المفوض الكوري الدكتور وينجو بارك، رغبةً في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز العلاقة بين الجانبين لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في جمهورية كوريا وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع الكوريين لتسجيل اختراعهم في السعودية مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة لا سيما جذب الاستثمارات بين البلدين.

تهدف المذكرة إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية اجراءات منح براءات الاختراع في الهيئة.

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أنهت العديد من المبادرات والإجراءات التأسيسية لأعمال الهيئة والتي تنظم مجالات الملكية الفكرية واحترام حقوقها .