كأس آسيا 2019.. البحرين تخسر من تايلاند

دبي : متابعات

خسر المنتخب البحريني من نظيره منتخب تايلاند بهدف دون رد اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في الإمارات.

واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة بالتعادل مع الإمارات 1 -1 في المباراة الافتتاحية

في الوقت الذي خسر فيه منتخب تايلاند على يد نظيره الهندي 1 -4

وحصد منتخب تايلاند أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني

وتجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ويتصدر منتخب الهند ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط قبل مباراته في وقت لاحق اليوم أمام نظيره الإماراتي الذي يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث .