فاو : أسعار الغذاء العالمية أنهت العام 2017 على استقرار

البلاد : متابعات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الأغذية العالمية لم تتغير تغيرا يذكر في ديسمبر حيث عوض ارتفاع أسعار الحبوب أثر الانخفاضات في أسعار الألبان والسكر.

وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية

ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 161.7 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 161.6 في نوفمبر.

وبلغ متوسط المؤشر 168.4 نقطة في 2018 بأكمله منخفضا 3.5% عن 2017

ونحو 27% عن أعلى مستوياته 230 نقطة المسجل في 2011 حسبما ذكرت المنظمة.

وقالت الفاو “أسعار السكر تراجعت بأكبر قدر في 2018 مع تسجيل أسعار الزيوت النباتية واللحم والألبان انخفاضات عن السنة السابقة أيضا.

لكن الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت في 2018″.

ولم تقدم المنظمة توقعات لإنتاج الحبوب العالمي وستصدر توقعها التالي في فبراير.