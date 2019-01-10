غوغل تكشف عن مترجم للمحادثات

جدة ــ وكالات

كشفت شركة غوغل عن نظام حقيقي لترجمة اللغات الأجنبية بشكل فوري يتيح للأشخاص إجراء محادثات في الوقت الفعلي، وذلك من خلال “وضع المترجم” لمكبرات الصوت العاملة بواسطة مساعد غوغل الصوتي الذكي بحيث يسمح هذا الوضع لشخصين بالتحدث بلغات مختلفة وإجراء محادثات في الوقت الحقيقي.

وقالت الشركة إن الخدمة سوف تجعل من السهل على مكاتب الاستقبال في الفنادق التعامل مع الزوار، كما يمكن استخدام هذه التقنية أيضاً في المطارات ومحطات القطار أو جعل العروض التجارية المترجمة أسهل من حيث التعامل.

ويعمل “وضع المترجم” interpreter mode على الشاشات الذكية Smart Displays من المصنعين الشركاء ومجموعة مكبرات الصوت الذكية Google Home، والتي يتم التحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية،

وهو قادر على ترجمة 27 لغة، ويجري تفعيل النظام من خلال قول عبارة مثل “ساعدني في التحدث باللغة الفرنسية”، ليقوم الجهاز بتسجيل ما يقوله الشخص بلغته ويقرأه بلغة الشخص الآخر الأصلية، مع عرض ترجمة الكلام أثناء الحديث عبر الشاشات الذكية.