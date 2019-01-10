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روبوت يبهر زوار الجنادرية 33

كتبه صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      10 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ــ البلاد

ابهر روبوت من ابتكار طلاب نادي الابتكار بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، يحاكي حركات الصلاة وبعض التمارين الرياضية، زوار جناح محافظة الخرج، المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، والمقام هذا العام تحت شعار وفاء وولاء.

وقال مشرف العلاقات العامة والإعلام ومستشار مدير جامعة الأمير سطام، الدكتور عيسى خلف الدوسري، إن مشاركة الجامعة تأتي؛ للتأكيد على ما تملكه الجامعة من مواهب وإمكانات تتواكب مع رؤية 2030، ونقل صورة التعليم في المملكة، مؤكدا أن عروض الروبوت نالت إعجاب الزوار بما شاهدوه من عروض مهارية للبرمجة التي شملها الروبوت.

وتملك الجامعة العديد من الأندية التخصصية والأندية المركزية والتي تهدف لدراسة مشاريع التخرج للطلاب ودعمها أو دعم مشاريع أعضاء النادي ومنها النجاح في تجميع وبرمجة طائرة استكشافية صغيرة الحجم، وما وصل له الطلاب في برمجة الروبوت المشارك في جناح الخرج.

صحيفة البلاد

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