خريطة جديدة لانتشار الأوبئة عالمياً

كاليفورنيا ــ وكالات

نجح باحثون من جامعة كاليفورنيا في دافيس بالولايات المتحدة الأميركية في وضع “خريطة” تكشف “البؤر الساخنة” لانتشار الأوبئة حول العالم، وذلك بعد تحليل أنواع الحيوانات والطيور المعروفة على وجه الأرض، وتحديد الكائنات التي قد تحمل مجموعة من الفيروسات القابلة للانتشار بواسطة لسعات البعوض والقراد.

وعمل الباحثون على تحديد أبرز الأمراض والأوبئة الخطيرة التي قد تنجم عن هذه الفيروسات، وهي غرب النيل والزيكا والتهاب الدماغ الياباني وحمى الضنك والحمى الصفراء وريو برافو، ثم وضع العلماء ما يعتقدون أنها قد تكون البؤر الساخنة لانتشار هذه الفيروسات والأمراض الناجمة عنها.

ووفقا للخريطة، ستكون هناك بؤر فيروسية ساخنة في العالم، هي منطقة جنوب شرقي آسيا، وتحديدا إندونيسيا وماليزيا، وهي البؤرة التي يعتقد أنها ستندلع فيها الحمى الصفراء وفيروس الزيكا.

أما البؤرة الثانية فهي منطقة انتشار فيروس التهاب الدماغ الياباني وتغطي كل أوروبا باستثناء روسيا والدول الإسكندنافية وبلدان شرقي أوروبا.

وتعتبر البرازيل البؤرة الثالثة التي ستنتشر فيها حمى الضنك وفيروس ريو برافو، في حين تتمثل البؤرة الرابعة في منطقة انتشار فيروس غرب النيل، وتغطي أميركا الشمالية، وتحديدا الولايات المتحدة وكندا.