تشانغ جوه ..صاحب أقوى ذاكرة في العالم

جدة ــ وكالات

توج شاب صيني، يدعى تشانغ جوه دونغ، من مدينة يانغ تشيوان، مقاطعة شانشي في شمال الصين، بلقب “أستاذ الذاكرة العالمي” خلال الدورة السابعة والعشرين لبطولة الذاكرة العالمية، بعد أن تمكن من حفظ 1260 رقماً و12 حزمة من “بطاقات اللعب أو الكوتشينة” العشوائية خلال ساعة واحدة فقط، بالإضافة إلى حفظه لحزمة واحدة من “أوراق الكوتشينة” خلال 74 ثانية، وحصل على مجموع نقاط بلغ 3448 نقطة.

ووفقاً للقائمين على المسابقة الدولية : يجب على المتسابق الفائز استيفاء 4 معايير أساسية هي: تذكر بشكل صحيح أكثر من 1000 رقم عشوائي خلال ساعة، وتذكر بشكل صحيح أكثر من 10 حزم من البطاقات اللعب بترتيب عشوائي خلال ساعة، وحفظ حزمة واحدة من البطاقات بشكل صحيح خلال دقيقتين، وأن يحقق مجموع نقاط أكثر من 3000 نقطة.

ونقلت شبكة أخبار “شين لانغ” الصينية عن والدة تشانغ قولها: “يتمتع تشانغ بذاكرة غير عادية منذ الطفولة، وكان دائماً ما يدهشني أنا ووالده بحفظه للأماكن والوجوه رغم سنواته الأولى”.