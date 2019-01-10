تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء من طلبة كلية الأمير سلطان

الظهران – واس

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الخامسة بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية التي تنتهجها القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدعم مسيرة العلم والبناء ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء الإنجازات ليكونوا نواة لبناء الوطن.

وأكد الزهراني أن الخريجين البالغ عددهم 196 طالبا عسكريا – طبيب وطبيب أسنان – من جميع أفرع القوات المسلحة أصبحوا بكامل جاهزيتهم للانضمام إلى وحداتهم العسكرية بالقوات المسلحة لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

بعد ذلك شاهد معاليه والحضور عرضا مرئيا عن دورة التأهيل العسكري للأطباء.

وألقى الطالب الطبيب منصور بن مرضي الرفدي كلمة الخريجين ثم أدى الخريجون القسم يردده عليهم العقيد منصور بن عيد الجهني، بعدها أعلن العقيد سعيد بن عبدالله الشمراني النتائج وأسماء المتفوقين، والفائزين في البرامج والمسابقات ، ثم علق الخريجون رتبهم.