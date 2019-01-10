بوينج تتغلب على ايرباص في طلبيات الطائرات

رويترز : البلاد

تخلت ايرباص عن موقع الصدارة الذي احتفظت به لخمس سنوات متتالية أمام بوينج في المنافسة المحتدمة بين عملاقي صناعة الطائرات على الطلبيات في 2018 بعد أن انزلق نصيب ايرباص من سوق الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار لأدنى مستوى في 6 سنوات.

لكن الشركة الأوروبية قلصت الفجوة بينها وبين منافستها الأمريكية في تسليمات الطائرات.

وقالت ايرباص إنها حصلت على إجمالي طلبيات بلغ 747 طائرة بما يقل بنسبة 33% عن 2017

في حين تغلبت عليها بوينج للمرة الأولى منذ 2012 بتلقيها طلبيات لعدد 893 طائرة.

وسلمت ايرباص 800 طائرة بارتفاع نسبته 11%

وبما يشمل 20 طائرة من طراز ايه 220 الصغير لتحتل بوينج الصدارة في التسليمات للعام السابع على التوالي.

وعلى الرغم من أن بوينج لم تحقق هدف تسليماتها للعام الماضي ورغم خفض ايرباص هدفها بسبب قيود على سلاسل الإمداد العالمية فقد أدى الطلب القوي على طائرات الركاب في زيادة عدد التسليمات الإجمالية بنسبة 8% في أسرع معدل له في 6 سنوات.

ويسلط حجم الطبيات الضوء على قرار ايرباص الاستحواذ على الفئة سي خفيفة الوزن

من بومباردييه والتي تتكبد خسائر وأصبحت تحمل اسم ايه 220 مما أدى لتلقيها طلبيات

لتسليم 135 طائرة قيمتها 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وودون تلك الدفعة يبلغ نصيب ايرباص من السوق الرئيسية التي تتنافس فيها مع بوينج 41% في أدنى مستوى لها منذ 2009.

وقال مسؤولون في ايرباص إنها حققت المستهدف فيما يتعلق بمعدل إنتاج الطائرة ايه 350 والبالغ 10 طائرات في الشهر.