الإقتصاد

إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية بـ 7.5 مليار دولار

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      10 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليار دولار أمريكي

(ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار امريكي

(ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029م،

و 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050م.

وبينت وزارة المالية أن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019م أو في تاريخ مقارب له.

ibrahim

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