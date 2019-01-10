القصاص من يمني قتل آخر من بني جلدته طعناً في الرياض

الرياض : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) حكم القتل قصاصاً بـ/ يحيى محمد صالح العنسي – يمني الجنسية – على قتل / جمال عبده محمد ياسين العمراني – يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.