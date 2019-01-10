الشؤون الاسلامية توجه الأئمة بقصر القراءة على الكتب المختارة

الرياض- واس

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن سعود العسكر, أنه في إطار حرص الوزارة على حماية المنابر الدعوية، والتأكيد على دورها الرائد في نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة, وتلبية لطلبات المصلين بالتأكيد على الأئمة بقراءة الكتب عقب الصلوات، فقد وجهت الوزارة تعميمًا لجميع الأئمة بمختلف مناطق المملكة بقصر القراءة على عدد من الكتب العلمية التي تمّ اختيارها من قبل اللجنة العلمية المعنية بمراجعة الكتب والمواد العلمية التي تطرح في المنابر الدعوية.

وأوضح العسكر, أن تحديد هذه الكتب أتى نظرًا لما لاحظته الوزارة مؤخرًا من قراءة بعض الأئمة لبعض الكتب التي تخالف المنهج الوسطي الذي عليه علماء المملكة، وتثير الشبه وتشوش على الناس، الأمر الذي ينتج منه بعض الأفكار الضالة، لافتا الانتباه إلى أن اختيار الكتب والمواد العلمية التي تقرأ على المصلين تم إقرارها وفق ما رأته اللجنة العلمية المكونة من عدد من العلماء الموثوقين والأساتذة المتخصصين, وبما يلبي حاجة المجتمع ويحافظ على أمنه، ويسهم في حماية المنابر الدعوية من لوثات الأفكار المتطرفة التي قد تأتي من بعض الكتب غير الموثوقة.