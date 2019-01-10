الحكومة اليمنية : الهجوم على قاعدة العند يثبت رفض الحوثي للسلام

البلاد : متابعات

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، أن الهجوم على قاعدة العند شمال محافظة لحج يثبت رفض الحوثيين للسلام.

وقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 شخصاً، بينهم إعلاميون، الخميس

عندما استهدفت ميليشيات الحوثي عرضاً عسكرياً في قاعدة العند العسكرية بطائرة بدون طيار “درون”.

وأصيب في التفجير نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإجبار الميليشيات على التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها منذ انقلابهم على الشرعية في البلاد.

وقال إن الحكومة اليمنية صادرت شحنات أسلحة قادمة من إيران، وأن هذه الطائرة هي “دليل آخر على استمرار الإيرانيين في تسليح الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن”.