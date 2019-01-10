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تمويل من الصندوق السعودي للتنمية

افتتاح مشروع تطوير نهر في سيرلانكا بقيمة 223.5 مليون ريال

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      10 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سيرلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي في افتتاح مشروع تطوير نهر قالو غانجا في وسط سيرلانكا الممول من المملكة، وذلك تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية سيرلانكا السيد ماثريبالا سرسينا.

ويهدف المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 223.5 مليون ريال إلى إيجاد مخزون استراتيجي لمياه الشرب والري وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال إنشاء ثلاث سدود على نهر كالوقنقا وسط سيرلانكا لري 975 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد ساهم في تمويل 11 مشروعًا إنمائيًا في سيرلانكا من خلال 14 قرضًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو (1405.27) مليون ريال, انتهى منها تنفيذ ثمانية مشاريع في قطاعات المياه، والطاقة، والصحة، والطرق، والتعليم.

ibrahim

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