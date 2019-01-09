وزارة العدل تطلق التطبيق الرسمي لخدمة الموثق

البلاد : متابعات

أطلقت وزارة العدل تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات

إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي

أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلاً للمستفيدين

ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين

في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

كما دشنت الوزارة تطبيقًا آخر يختص بالموثقين المعتمدين، يتيح لهم استقبال

وتقديم عروض خدمات التوثيق للمستفيدين

ويبلغ إجمالي عدد الموثقين حسب بيان وزارة العدل يبلغ 1538 موثقاً وموثقة (1512 رجلاً، و26 امرأة)، يقدمون 12 خدمة للمستفيدين، وتُعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها www.mwathiq.sa من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص, بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين.