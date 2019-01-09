نجاح عملية نوعية لاستئصال ورم الصنوبرية من ستينية

جدة – إبراهيم المدني

تمكن فريق من جراحي المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة من إجراء أول عمل جراحي من نوعه للدماغ تمثل في استئصال ورم دماغي لمنطقة الغدة الصنوبرية لسيدة في العقد السادس من العمر .

وكانت المريضة تعاني من صداع مزمن وارتفاع بالضغط غير مستقر وهي مصابة بداء السكري ، حيث أظهر فحص الرنين المغناطيسي للدماغ بالصبغة الذي تم إجراؤه لها بالمستشفى إصابتها بورم دماغي في منطقة الغدة الصنوبرية ، وتم التنسيق مع فريق التخدير للتدخل الجراحي مع أخذ الإحتياطات اللازمة حيث قام الفريق بتخدير المريضة باستخدام المنظار الليفي البصري ،

و تم إجراء العملية الجراحية بوضعية الجلوس للمريضة بمدخل قفوي خلفي للجمجمة وفتح الأم الجافية فوق منطقة المخيخ تماماً ، وبذلك تمكن الجراحون من كشف الورم الضاغط بشكل ملحوظ على الأنسجة العصبية للدماغ والبطينات الدماغية لأول مرة باستخدام المنظار الجراحي الطبي المتقدم لجراحة المخ والأعصاب المخصص لمثل هذا النوع من العمليات المعقدة والحساسة ، و قد تم بفضل الله و توفيقه استئصال الورم دون مضاعفات تذكر من خلال استخدام أدوات جراحية نوعية خاصة ومتميزة لهذه الحالات.

وتتمتع المريضة حالياً بصحة جيدة وهي قادرة على الحركة الكاملة وقد شفيت من الصداع تماماً وتحسنت العلامات العصبية لديها ومازالت في مرحلة النقاهة في المستشفى بحالة ممتازة وصحة جيدة وتتماثل للشفاء الكامل.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.