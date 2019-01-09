نائب أمير مكة يستقبل السديس وأئمة المسجد الحرام والمسؤولين والأهالي

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس في ديوان الإمارة بمكة المكرمة، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام، ومعالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عمر بافيل، مسؤولين أخرين في عددٍ من القطاعات بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة سائلين الله له التوفيق والسداد.

وعبّر سموه عن شكره وتقديره لهم على تهنئتهم ومشاعرهم الصادقة سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة – حفظها الله- وأن يعينه على خدمة أهالي المنطقة وقاصديها.

واستمع سموه إلى شرح معالي أمين العاصمة المقدسة عن المشاريع الجاري تنفيذها في مكة المكرمة والمحافظات التي تقع تحت نطاق الأمانة علاوة على الخطط المستقبلية التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واطّلع سموه على البرامج التي تقدمها جامعة أم القرى وفروعها في عدد من محافظات المنطقة وعن التخصصات الأكاديمية المتوفرة حالًا في الجامعة وخطتها التوسعية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتعرف سموه من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة على الوضع الراهن للتعليم في المنطقة والخطط المستقبلية المزعم تنفيذها في هذا الصدد .

من جهة أخرى التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بمكة المكرمة عددًا من أهالي وأعيان مكة المكرمة الذين قدموا له التهنئة بالثقة الملكية داعين الله عز وجل أن يعينه ويوفقه لتحقيق آمال القيادة وطموحات أهالي المنطقة وزوارها.

بدوره، ثمّن سموه لهم طيب مشاعرهم داعيًا المولى عز وجل أن يعينه فيما أوكل إليه من مهام.

كما قدم سموه تعازيه لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي، وأشقائه في وفاة والدتهم الدكتورة سميرة جمجوم.

وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة، عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الفقيدة, عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.

وكان سموه قد استقل قطار الحرمين السريع متوجهاً من جدة إلى مكة المكرمة لمباشرة أول أيام مهام عمله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة.

وفور وصول سموه يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، إلى محطة جدة الواقعة في حي السليمانية تجوّل سموه في مرافق المحطة واستمع إلى شرحٍ عن مكوناتها والخدمات التي تقدمها للمسافرين وضيوف الرحمن، عقب ذلك تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بطاقة الصعود إلى القطار المتوجه إلى العاصمة المقدسة، وفور وصوله إلى محطة الرصيفة بمكة استمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها.

ثمّ انتقل سموه إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة ولدى وصوله التقى سموه قيادات الإمارة الذين هنأوه بالثقة الملكية سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.