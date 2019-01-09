(مسرح السعودية) يدهش الجمهور في جدة

جدة – سالم بكوش

استمر فريق مسرح السعودية في تقديم عروضه بالمسرحيتين الكوميديتين «الفندق» و «ألعاب الطيبين» بقاعة حسن عباس الشربتلي على مسرح النادي الثقافي الأدبي، ومن اخراج الفنان القدير اشرف عبدالباقي وباستضافة النجم حبيب الحبيب والنجم أسعد الزهراني.

وعلَّق الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة الأستاذ عدنان كيال أن هذه المبادرة تهدف إلى تبني الكوادر التمثيلية الموهوبة وكان من المهم تدعيم الموهوبين المتدربين بنجوم سعوديين من ذوي الخبرة ليسهموا بدورهم في تقديم المواهب للجمهور من خلال الوقوف بجانبهم على المسرح في عرض جماهيري، موجها شكره لمجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة لدعمه لهذه المبادرة وتبنيه هذا المشروع الوطني النوعي، الذي سيصافح المشاهد السعودي عبر قناة mbc1 خلال الأشهر القادمة.

وقد أثنى أسعد الزهراني على الممثلين وأشاد بمواهبهم مشيرا إلى أنه يفخر بكونه ضيفا على (مسرح السعودية) كمبادرة وطنية ترعى المسرح وتصنع نجومه، مؤكدا على أن مساهمته لدعم المسرح في السعودية واجب على كل فنان ومسؤول.

وأردف النجم حبيب الحبيب بأن المبادرة احترافية تنظيميا وفنيا وشكر القائمين عليها كما أن مساندة الموهوبين من قبل الجمهور كان دليلا على تشجيع المستثمرين في المجال المسرحي للاستمرار في صناعة الفرص الفنية التي تكتشف مواهبنا الوطنية وتقدمها بشكل محترف.

ورحب احمد العساف مدير عام قطاع الإنتاج السعودي في mbc1 بكل مبادرة تخدم الموهبة وتعزز الفن والإبداع وتبرز الكوادر الوطنية الشابة القادرة على تقديم أعمال متميزة بأفكار مواكبة وفي إطار اهتمام المشاهد السعودي من خلال مناقشة قضاياه و ملامسة احتياجاته وستظل مجموعة mbc منصة إعلامية رائدة في دعم المبدع العربي عموما والسعودي بشكل خاص.

من جهته أوضح المشرف على المحتوى في «مسرح السعودية» الكاتب والباحث المسرحي ياسر مدخلي، أن استقطاب النجمين كان لهما أثر كبير على مستوى الفريق و أضاف البهجة على المسرح و تفاعل الجمهور الذي ملأ الصالة، إذ بلغ الحضور 30000 متفرج خلال 4 أشهر، ويتكون الفريق من 200 موظف متخصص منهم 40 ممثلا وممثلة قدموا 10 مسرحيات بعروض بلغت 35 عرضا واستقبل أكثر من 1500 موهوب وموهوبة في تجارب أداء أقيمت في جدة والرياض والدمام، وتشهد (الجنادرية 33) عرض إحدى مسرحياته ضمن جناح منطقة مكة المكرمة.