مجلس الشورى : منع عقد النكاح لمن هم دون الـ15 عاماً

البلاد : متابعات

وافق مجلس الشورى على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن

وطالب المجلس بمنع عقد النكاح لمن لم يتم الخامسة عشرة ذكراً كان أو أنثى، ووضع عدداً من الضوابط ليتحقق القاضي من الاكتمال الجسمي والعقلي للشاب والفتاة، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليهما، وذلك بموجب تقرير طبي يصدر من وزارة الصحة أو من يمثلها، وإلزام وزارة العدل بمنع مأذوني الأنكحة من تزويج من كان دون سن الخامسة عشرة مطلقاً، وعدم تزويج من أتمها إلى الثامنة عشرة إلا بإذن المحكمة المختصة.