فاطمة الغامدي تصدر (أرجوحة الشراكة)

جدة – البلاد

أصدرت مديرة الشراكة المدرسية بتعليم جدة، فاطمة صالح الغامدي، كتابها الجديد “أرجوحة الشراكة”والذي كشفت من خلاله عن 3 مشاريع جديدة، وعرضت 8 شهادات ميدانية، كما رصدت خلاله أبرز المعوقات التي تواجه الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتتحدث عن أبرز التجارب العالمية.

وأكدت الغامدي في مقدمة كتابها على شراكة فاعلة وناجحة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، تساهم في تحقيق برامج وزارة التربية والتعليم الرامية إلى استقطاب 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 2030، وهو هدف مرحلي يصل بنا إلى شراكة مجتمعية كاملة تنسجم مع رؤية الوطن، ويقودنا إلى تنفيذ الاستراتيجية التعليمية الأساسية لحكومتنا الرشيدة التي تركز على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.