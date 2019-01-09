عاصفة ثلجية تضرب بلاد الشام

عواصم ــ وكالات

اشتدت العاصفة “نورما”، التي تضرب الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان منذ الأحد الماضي، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وسط هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق وثلوج على المرتفعات. وكانت العاصفة، التي أطلق عليها في لبنان اسم “نورما”، ضربت أجزاء واسعة من بلاد الشام ليل السبت الأحد إثر منخفض جوي قطبي، مما أدى إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في الأيام الماضية، على أن تشهد الساعات المقبلة مزيدا من الانخفاض.

وتسببت العاصفة في لبنان في سيول بالمناطق الساحلية وتساقط كثيف للثلوج على المناطق المرتفعة، حيث أفيد بقطع طرقات عدة واحتجاز أشخاص داخل مركباتهم، الأمر الذي استدعى تدخلا من فرق الإنقاذ، حسب ما قالت وسائل إعلام لبنانية.

وتوقفت الدراسة في معظم المناطق اللبنانية وسط اشتداد قساوة وبرودة العاصفة نورما واستمرار تساقط الأمطار على الساحل لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات، لاسيما في نهري الزهراني والليطاني جنوبي البلاد.

كما ستتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، وفق المصدر نفسه.

وفي سوريا، توقعت مديرية الأرصاد الجوية بقاء “درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة”.

وستبقى درجات الحرارة، “أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية وليلا يكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق”.

وفى الأردن وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن البلاد ستأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق.وستهطل الأمطار على شمال ووسط المملكة، وتمتد تدريجياً الى اجزاء من جنوب وشرق البلاد، و”يكون الهطول غزيرا على فترات في شمال ووسط المملكة، يصحبه الرعد وهطول زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة”.

وفى فلسطين توقعت دائرة الأرصاد الجوية في أن يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية.

كما أشارت إلى “تساقط البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا “.

وتكون الأجواء “هذه الليلة غائمة وشديدة البرودة وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا”.