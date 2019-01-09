البلاد : متابعات

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات ، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية.

وتعد خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـتوطين 15 ألف وظيفة بنهاية عام 2020.

وستقدم الوزارتان حزماً من برامج التحفيز والتأهيل والتدريب الاحترافي النوعي المكثف لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل، ويشمل ذلك برامج تأهيل وإعداد القيادات في القطاع، وبرامج دعم تمكين المرأة مثل برامج تأهيل القياديات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقياديات التقنية ومعسكرات التدريب المكثف، وبرامج تدريب متخصصة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وعمل البيانات، وأمن البيانات، والروبوت، والبلوك تشين، وعدد من البرامج في التقنيات التقليدية.

فيما سيسهم صندوق الموارد البشرية “هدف” في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج التمهير وبرامج دعم التدريب والتوظيف للمهن المستهدفة، كما سيسهم مجلس الغرف السعودية في حث قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص لتحقيق الهدف المنشود.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن جهود الوزارتين في الفترة الماضية أثمر عن رفع نسبة توطين القطاع من 37% في عام 2016 إلى 43% بنهاية عام 2018م ورفع نسبة مشاركة المرآة في القطاع، مشيرا إلى أن العمل مستمر من خلال هذه الخطة لتوطين وظائف القطاع وخلق فرص وظيفية.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات موطن وجاذب ومتطور، ونتطلع إلى التوسع والنمو في القطاع، عبر إيجاد فرص وظيفية جديدة.