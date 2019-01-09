تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بتعليم منطقة مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول عن الخطة الزمنية لبدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدارسي1440- 1441هـ الذي يبدأ يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م من خلال رابط التسجيل التالي في نظام «نور» https://noor.moe.gov.sa ، ويأتي ذلك لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب، وتيسير قبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وتضمنت الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في نظام «نور» للعام الدراسي 1441هـ ما يلي:تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة من 30/4/ 1440 إلى 2/ 6/ 1440هـ وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية ، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية ابتداءً من 30/ 4/ 1440هـ ، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 /01 /1441هـ وتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة ابتداءً من 4/ 6/ 1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 /01 /1441هـ وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين) ابتداءً من 03 /07 /1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 /01 /1441هـ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ابتداءً من 17 /07 /1440هـ. ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 /01 /1441هـ.

وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 02 /08 /1440هـ، ويستمر ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 /01 /1441هـ ، وينطبق على ما سبق مَن كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى حتى تاريخ الميلاد 04 /04 /1435هـ 04 /02 /2014م أو قبل ذلك.

وتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 23 /08 /1440هـ تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس. 17 /12 /1440هـ ، حيث يشمل الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً من تاريخ الميلاد 05/04/1435هـ 05 /02 /2014م وحتى تاريخ الميلاد 06 /07 /1435هـ 05 /05 /2014م

فيما يشترط توفر معايير القبول التالية؛ أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي كامل (فصلين دراسيين) وتوفر الاستمارة النمائية التي تثبت اتقان الطفل المهارات النمائية، مع التوصية المعتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرته على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.