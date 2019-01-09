اليابان تستهل مشوارها الآسيوي بثلاثية في تركمنستان

أبوظبي : متابعات

استهل المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم، المقامة حالياً في الإمارات، بانتصار مثير على منتخب تركمنستان 3/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

وافتتح أرسلان مايرات أمانوف التسجيل لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 26

بعدها رد المنتخب الياباني بهدفين سجلهما يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و60.

ثم أضاف ريتسو دوان الهدف الثالث للمنتخب الياباني في الدقيقة 71

واختتم أحمد أتاييف التسجيل بالهدف الثاني لمنتخب تركمنستان في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وتصدر المنتخب الياباني بذلك المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى المقررة اليوم، بين منتخبي أوزبكستان وعمان على ملعب نادي الشارقة.