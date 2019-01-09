القصاص من باكستاني قتل مواطناً بـ«ماسورة» في الدمام

الدمام : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بمدينة الدمام ، حكم القتل قصاصاً بـ/ محمد بلال بت أختر علي ـ باكستاني الجنسية ـ إثر اقدامه على قتل / عبدالله بن علي بن عيد الحربي ـ سعودي الجنسية ـ ، وذلك بضربه بماسورة حديد على رأسه، مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.