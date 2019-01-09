أمانة جدة تزيل 40 حظيرة إبل وتصادر طبالي خشبية

جدة – إبراهيم المدني

أزالت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 40 حظيرة إبل على الطريق الممتد بين سوق الصواريخ والاستاد الرياضي وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني أن جهود البلدية في الموقع أسفرت عن إزالة 25 خزان مياه وعدد 6 بسطات عشوائية تمارس بيع الحليب بطريقة مخالفة وتفتقر للاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن الموقع وبالتنسيق مع الجهات المختصة يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث.

من جهة أخرى داهمت بلدية المليساء موقعا بحي السرورية جنوب المحافظة يعرض طبالي خشبية معدة للبيع في أراضي فضاء وبطريقة عشوائية، وجرى سحب خمس سيارات وإزالة كميات كبيرة من الأخشاب، وتتواصل الجهود في نطاق البلدية لمتابعة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.