أمانة جدة تزيل مخططا عشوائيا على مساحة 120 ألف متر مربع

جدة : واس

أزالت بلديتا أم السلم وأبرق الرغامة مخططا عشوائيا بمساحة إجمالية بلغت 120 ألف متر مربع، وجرى رفع عدد من البتر المستخدمة في الموقع واستكمال الاجراءات النظامية حيال التعدي وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وشملت جهود منع التعديات في نطاق بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة إزالة ميدة مسلحة لمحلات تجارية في الحرازات وإزالة ابواب محلات تجارية داخل محطة بالمحاميد وقواعد مستودع وسور شعبي بالحرازات، إضافة إلى إزالة سور مسلح داخل قناة قوس.

وتؤكد أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.